A Parma, la presentazione del libro “La grande occasione. Viaggio nell’Europa che non ha paura” di Mario Marazziti

Sabato 18 ottobre 2025, ore 17.00
Un dialogo sull’Europa, la solidarietà e le sfide del nostro tempo con Mario Marazziti, tra i promotori dei Corridoi Umanitari e autore del libro La grande occasione.
Con lui ne discutono Paolo Andrei, economista dell’Università di Parma, Andrea Chiesi del Centro Ricerche Chiesi, Ferruccio de Bortoli, editorialista e saggista, e Barbara Lori, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna. L’incontro vuole essere un momento di confronto sull’Europa che non cede alla paura, che sceglie l’accoglienza e la cooperazione come risposta alle crisi.
Auditorium Mattioli – Palazzo del Governatore, Piazza Garibaldi 19, Parma
Evento promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con Piemme Edizioni e il Comune di Parma.