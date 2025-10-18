CHIUDI MENU
      A Parma, la presentazione del libro “La grande occasione. Viaggio nell’Europa che non ha paura” di Mario Marazziti

      18 Ottobre 2025 - PARMA, ITALIA
      Sabato 18 ottobre 2025, ore 17.00

       

      Un dialogo sull’Europa, la solidarietà e le sfide del nostro tempo con Mario Marazziti, tra i promotori dei Corridoi Umanitari e autore del libro La grande occasione.

      Con lui ne discutono Paolo Andrei, economista dell’Università di Parma, Andrea Chiesi del Centro Ricerche Chiesi, Ferruccio de Bortoli, editorialista e saggista, e Barbara Lori, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna. L’incontro vuole essere un momento di confronto sull’Europa che non cede alla paura, che sceglie l’accoglienza e la cooperazione come risposta alle crisi.
       
      Sabato 18 ottobre 2025, ore 17.00
      Auditorium Mattioli – Palazzo del Governatore, Piazza Garibaldi 19, Parma

       
      Evento promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con Piemme Edizioni e il Comune di Parma.



       

