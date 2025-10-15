A Barcellona, si inaugura il nuovo corso della scuola di Cultura e Lingue e 260 studenti da 35 nazioni ricevono i diplomi

Sabato 11 ottobre, presso la Sala Moragues del Centro Culturale El Born di Barcellona, si è svolta l’inaugurazione dell’anno scolastico della Scuola di Lingue e Cultura della Comunità di Sant’Egidio. Durante l’evento sono stati consegnati i diplomi a 260 studenti provenienti da 35 paesi, testimoniando l’impegno per l’integrazione e il dialogo interculturale.

Per l’anno scolastico 2024-2025 sono stati attivati 20 gruppi di apprendimento di catalano e spagnolo, con corsi che spaziano dall’alfabetizzazione ai livelli A1, A2 e B1, nelle sedi di San Lazzaro e del quartiere La Mina.

L’evento si è svolto in un clima di festa e partecipazione, con interventi istituzionali, proiezioni video e canti tra cui l’inno “Gente di Pace”. Una tavola rotonda, guidata dal direttore Xavier Vidal, ha raccolto le testimonianze di alcuni studenti che hanno sottolineato l’importanza della scuola nella costruzione di una società fondata su amicizia, solidarietà, cultura e integrazione.