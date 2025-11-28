CHIUDI MENU
      La Svizzera e l'abolizione della pena di morte: il successo in Zimbabwe

      Tag:
      28 Novembre 2025 - TIVOLI, SVIZZERA
      Venerdì 28 novembre alle ore 19:00 conferenza a Losanna con l'ambasciatore Stéphane Rey

       

      Venerdì 28 novembre alle ore 19:00, presso la Maison de Quartier Sous-Gare (Avenue Edouard-Dapples 50, Losanna), la Comunità di Sant'Egidio, insieme a lifespark, ACAT e Amnesty International, organizza una conferenza in occasione della giornata internazionale "Città per la vita, città contro la pena di morte".

      L'incontro vedrà la partecipazione di Stéphane Rey, ambasciatore di Svizzera in Zimbabwe, e Mirjam Eggli, responsabile della Sezione Diplomazia dei diritti umani del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), che racconteranno il lavoro discreto ma determinante svolto dalla Confederazione elvetica per l'abolizione della pena di morte in Zimbabwe nel 2024. L'abolizione della pena capitale costituisce infatti una priorità strategica della politica estera svizzera, e il caso dello Zimbabwe rappresenta una delle più significative vittorie diplomatiche recenti in questo campo.

      Da oltre vent'anni, le quattro organizzazioni promotrici dell'evento sostengono migliaia di condannati a morte nelle prigioni di tutto il mondo attraverso la corrispondenza epistolare, offrendo loro uno spazio di libertà e un legame prezioso con il mondo esterno.

