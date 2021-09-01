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1 DE SETEMBRO, FESTA DE SANTO EGíDIO, MONGE DO ORIENTE, HOMEM DE PAZ E PROTECTOR DOS FRACOS. EM TODAS AS COMUNIDADES DO MUNDO FAZEMOS FESTA COM A ORAçãO
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1 de Setembro, Festa de Santo Egídio, monge do Oriente, homem de paz e protector dos fracos. Em todas as comunidades do mundo fazemos festa com a oração
1 Setembro 2021
Sant'Egidio
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