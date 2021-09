news

Sant'Egidio abade na arte: o rosto doce de um amigo dos indefesos e da Palavra de Deus

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

O culto ligado a Sant'Egidio, santo das causas difíceis e protector dos fracos, assumiu uma dimensão europeia nos séculos X-XII. Existem várias representações do santo, particularmente na arte flamenga, mas não só: é possível ver algumas representações na galeria de fotos abaixo. Ele é representado com a corça (gazela) perseguida pela flecha do rei, que o santo protege com a sua mão. Na iconografia, como na tela conservada na igreja de Sant'Egidio em Roma, o santo é representado com a Bíblia na mão em que é ferido pela flecha, o que indica a ligação entre a Palavra de Deus e a defesa dos mais fracos.