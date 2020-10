news

O programa, as intervenções, como seguir ao vivo "Ninguém se salva sozinho". Paz e fraternidade" a 20 de Outubro

O Encontro Internacional de Oração pela Paz em Roma

Ninguém se salva sozinho

Paz e fraternidade

Encontro Internacional de Oração pela Paz

Roma 20 de Outubro de 2020



No site preghieraperlapace.santegidio.org é possível encontrar todas as informações para seguir o Encontro Internacional de Oração pela Paz "Ninguém se salva sozinho. Paz e fraternidade" em Roma, a 20 de Outubro, com o Papa Francisco, o Presidente Mattarella e os líderes das religiões.