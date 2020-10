news

24 de outubro - Por ocasião do 50º aniversário do sacerdócio de Dom. Vincenzo Paglia, Liturgia Eucarística online da Basílica de Santa Maria em Trastevere às 19:30 horas

Hoje, 24 de Outubro, às 19h30, na liturgia eucarística da Basílica de Santa Maria em Trastevere, damos graças pelos 50 anos de sacerdócio de Dom Vincenzo Paglia.



Parabéns a Dom Vincenzo, que desde o início da Comunidade de Sant'Egidio a tem acompanhado com carinho e grande cuidado juntamente com todas as tarefas da sua intensa vida eclesial, que o viu durante muitos anos pároco em Santa Maria em Trastevere, depois bispo em Terni, em seguida chefe do Pontifício Conselho para a Família e actualmente da Pontifícia Academia para a Vida e do Instituto João Paulo II. Esta noite reunimo-nos à sua volta e abraçamo-lo virtualmente não só em Trastevere, mas online a partir de muitas partes do mundo.