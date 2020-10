news

2 minutos de "Paz e Fraternidade", com o Papa Francisco, Sant'Egidio e os líderes das religiões. VÍDEO do Encontro "Ninguém se salva sozinho" no Espírito de Assis

Revivamos os momentos de diálogo e oração pela paz do dia 20 de Outubro em Roma

34 anos após o histórico encontro das religiões mundiais em Assis com São João Paulo II, publicamos as imagens do Encontro Internacional de Oração pela Paz em Roma, a 20 de Outubro de 2020 "Ninguém se salva sozinho. Paz e fraternidade" promovido pela Comunidade de Sant'Egidio.



Textos dos oradores, fotografias, vídeos e o apelo de paz podem ser encontrados no site preghieraperlapace.santegidio.org



VER O VÍDEO