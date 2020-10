news

O Presidente Lazarus Chakwera do Malawi recebe uma delegação de Sant'Egidio: uma conversa sobre saúde e direitos para um futuro pacífico no país africano

A 27 de Outubro, uma delegação da Comunidade de Sant'Egidio foi recebida pelo novo Presidente da República do Malawi, Lazarus Chakwera, que foi proclamado o vencedor das eleições presidenciais a 27 de Junho, após o cancelamento das eleições anteriores em Maio de 2019. A sua nomeação tem sido descrita por muitos como um "exemplo para a democracia em África”.



Entre os temas abordados no encontro, o grande trabalho no país do Programa DREAM e do Programa BRAVO! Programa DREAM e do Programa BRAVO! que o presidente aprecia muito, juntamente com o empenho de Sant'Egidio para os mais fracos, idosos, prisioneiros, crianças. Em particular, o presidente salientou a importância do trabalho realizado pela Comunidade de Sant'Egidio com as meninas de rua, frequentemente sujeitas à violência e à gravidez precoce, na esperança de uma aliança com as instituições para reduzir este fenómeno.

O Presidente Chakwera recordou então com prazer o encontro de oração pela paz realizada em Lilongwe em 2018, na qual participou como pastor da Igreja Evangélica Pentecostal e presidente das Assembleias de Deus no Malawi e esperava que pudesse ser repetida novamente numa era pós-Covid para continuarmos juntos no nosso compromisso de reconciliação, diálogo e paz.