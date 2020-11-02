news

2 de novembro - Memória de todos aqueles que dormem no Senhor, da Basílica de Santa Maria em Trastevere

2 Novembro 2020 - ROMA, ITÁLIA

Live streaming prayer

Memória de todos aqueles que adormeceram no Senhor. Lembramos, em particular, aqueles defuntos que não são recordados por ninguém e todos os que estão no nosso coração.

Compartilhe Em