"Solidariedade imune à pandemia" num vídeo dos Jovens pela Paz de Maputo a ajuda aos mais pobres da capital de Moçambique

Os Jovens pela Paz da Comunidade de Sant'Egidio de Maputo em Moçambique contam num vídeo a sua escolha de solidariedade para com os mais pobres em tempo de pandemia.

Os jovens estão a trabalhar para garantirem alimentos e cuidados de saúde às pessoas que vivem nas ruas, empobrecidas pelo colapso da "economia informal", que é uma fonte de subsistência para muitos.



Esta iniciativa de "proximidade", contudo, presta grande atenção ao distanciamento físico, praticado e ensinado, como medida para prevenir a propagação do vírus. Com a certeza de que, como se diz no final do vídeo, "cada gesto muda o mundo".