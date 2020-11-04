Oração com os Santos da Basílica de Santa Maria em Trastevere

MENU MOBILE
Toggle navigation
DONAR AGORA
PT
ITALIANO
ENGLISH
CASTELLANO
DEUTSCH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS
CATALÀ
NEDERLANDS
RUSSIAN
BAHASA INDONESIA
POLSKI
MAGYAR
CHINESE
DONAR AGORA
A COMUNIDADE
ORAÇÃO
ORAÇÃO TODOS OS DIAS
LIVE-PODCAST-APP
BÍBLIA
POBRES
PAZ
FAZER PAZ
DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO/ECUMENISMO
Rome 2020. No one is saved alone. Peace and fraternity
CRIANÇAS
EDUCAÇÃO À PAZ
ESCOLAS DA PAZ
JOVENS PELA PAZ
IDOSOS
VIVA OS IDOSOS
CASAS DE FAMÍLIA E CONVIVÊNCIAS
MIGRANTES
ESCOLA DE LÍNGUA E CULTURA
POVOS DE PAZ
CORREDORES HUMANITÁRIOS
CIGANOS ROMA E SINTI
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
ARTE E DEFICIÊNCIA
TRABALHO E DEFICIÊNCIA
DEFICIÊNCIA E EVANGELHO
RESTAURANTE DOS AMIGOS
SEM-ABRIGO
REFEÇÕES PELA RUA
MESAS DOS POBRES E CENTROS DE ACOLHIMENTO
Mensa in München
MEMÓRIA DE MODESTA VALENTI
OS GUIAS "DOVE" (APP)
PRISÃO
VISITAR OS PRISIONEIROS
O ALMOÇO DE NATAL
ECO-SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE E EMERGÊNCIAS
DREAM - HIV/SID EM ÁFRICA
BRAVO -INSCRIÇÃO NO REGISTO CIVIL
ADOPÇÕES À DISTÂNCIA
ADOPÇÕES INTERNACIONAIS
NÂO À PENA DE MORTE
CIDADES PELA VIDA
EMERGÊNCIA ROHINGYA
SANT'EGIDIO: A IGREJA E O SANTO
COMO APOIAR
FAÇA UMA DOAÇÃO
OTHER METHODS OF DONATIONS
PROJECTS
OFEREÇA O SEU TEMPO (SERVIÇO VOLUNTÁRIO)
APOIO À DISTÂNCIA
BECAS DE ESTUDIO ÁFRICA Y PAKISTÁN
CENTROS NUTRICIONALES
DERECHO A LA ESCUELA, DERECHO AL FUTURO
APADRINAMIENTOS
ESCREVER A UM CONDENADO À PENA DE MORTE
RECOLHER E RECICLAR
LIBERTAR OS PRISIONEIROS
CONTACTOS
MEDIA
FOTOS
VÍDEOS
REVISTA DE IMPRENSA
NEWSLETTER
AS NOSSAS APPS
BLOGS
PRAYER FOR PEACE
DREAM HIV/AIDS IN AFRICA
NO DEATH PENALTY
NOTÍCIAS E HISTÓRIAS
TODAS AS NOTÍCIAS
DOCUMENTOS/DOSSIÊS
BILANCI E RAPPORTI
HISTÓRIAS
Yaguine und Fodé
William Quijano
Floribert Bwana Chui
Filomena
Oscar Arnulfo Romero
Jerry Essan Masslo
Gigi, Kind im Krieg
Modesta Valenti
Andrea Santoro
ARQUIVO
LIVROS
IT
ITALIANO
ENGLISH
CASTELLANO
DEUTSCH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS
CATALÀ
NEDERLANDS
RUSSIAN
BAHASA INDONESIA
POLSKI
MAGYAR
CHINESE
HOME
A COMUNIDADE
ORAÇÃO
ORAÇÃO TODOS OS DIAS
LIVE-PODCAST-APP
BÍBLIA
POBRES
PAZ
FAZER PAZ
DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO/ECUMENISMO
Rome 2020. No one is saved alone. Peace and fraternity
CRIANÇAS
EDUCAÇÃO À PAZ
ESCOLAS DA PAZ
JOVENS PELA PAZ
IDOSOS
VIVA OS IDOSOS
CASAS DE FAMÍLIA E CONVIVÊNCIAS
MIGRANTES
ESCOLA DE LÍNGUA E CULTURA
POVOS DE PAZ
CORREDORES HUMANITÁRIOS
CIGANOS ROMA E SINTI
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
ARTE E DEFICIÊNCIA
TRABALHO E DEFICIÊNCIA
DEFICIÊNCIA E EVANGELHO
RESTAURANTE DOS AMIGOS
SEM-ABRIGO
REFEÇÕES PELA RUA
MESAS DOS POBRES E CENTROS DE ACOLHIMENTO
Mensa in München
MEMÓRIA DE MODESTA VALENTI
OS GUIAS "DOVE" (APP)
PRISÃO
VISITAR OS PRISIONEIROS
O ALMOÇO DE NATAL
ECO-SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE E EMERGÊNCIAS
DREAM - HIV/SID EM ÁFRICA
BRAVO -INSCRIÇÃO NO REGISTO CIVIL
ADOPÇÕES À DISTÂNCIA
ADOPÇÕES INTERNACIONAIS
NÂO À PENA DE MORTE
CIDADES PELA VIDA
EMERGÊNCIA ROHINGYA
SANT'EGIDIO: A IGREJA E O SANTO
COMO APOIAR
FAÇA UMA DOAÇÃO
OTHER METHODS OF DONATIONS
PROJECTS
OFEREÇA O SEU TEMPO (SERVIÇO VOLUNTÁRIO)
APOIO À DISTÂNCIA
BECAS DE ESTUDIO ÁFRICA Y PAKISTÁN
CENTROS NUTRICIONALES
DERECHO A LA ESCUELA, DERECHO AL FUTURO
APADRINAMIENTOS
ESCREVER A UM CONDENADO À PENA DE MORTE
RECOLHER E RECICLAR
LIBERTAR OS PRISIONEIROS
CONTACTOS
MEDIA
FOTOS
VÍDEOS
REVISTA DE IMPRENSA
NEWSLETTER
AS NOSSAS APPS
BLOGS
PRAYER FOR PEACE
DREAM HIV/AIDS IN AFRICA
NO DEATH PENALTY
NOTÍCIAS E HISTÓRIAS
TODAS AS NOTÍCIAS
DOCUMENTOS/DOSSIÊS
BILANCI E RAPPORTI
HISTÓRIAS
Yaguine und Fodé
William Quijano
Floribert Bwana Chui
Filomena
Oscar Arnulfo Romero
Jerry Essan Masslo
Gigi, Kind im Krieg
Modesta Valenti
Andrea Santoro
ARQUIVO
LIVROS
PORTUGUÊS
ITALIANO
ENGLISH
CASTELLANO
DEUTSCH
FRANÇAIS
CATALÀ
NEDERLANDS
RUSSIAN
BAHASA INDONESIA
POLSKI
MAGYAR
CHINESE
HOME
>
NEWS
>
ORAçãO COM OS SANTOS DA BASíLICA DE SANTA MARIA EM TRASTEVERE
Previous
Next
news
Oração com os Santos da Basílica de Santa Maria em Trastevere
4 Novembro 2020
-
ROMA
,
ITÁLIA
Live streaming prayer
Compartilhe Em
Share
Share
Tweet
Share
Impressão
LIVE
RELÓGIO
FECHAR
Este site usa cookies para melhorar sua experiência no portal.
Ok, entendi!
Não mostre mais.