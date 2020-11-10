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10 de novembro - Oração com Maria Mãe do Senhor da Basílica de Santa Maria em Trastevere às 19:30 horas

10 Novembro 2020 - ROMA, ITÁLIA

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Recordação de São Leão Magno ( 461), bispo de Roma que guiou a Igreja em tempos difíceis

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