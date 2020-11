news

Dia Mundial dos Pobres: as primeiras imagens do mundo. Fotos e galeria de vídeo

A Comunidade de Sant'Egidio celebrou o Dia Mundial dos Pobres em todo o mundo, na sequência do convite do Papa para "estender a mão" àqueles que mais necessitam. Publicamos as primeiras imagens de diferentes partes do mundo e um vídeo da distribuição no refeitório dos pobres da Comunidade em Roma.