No campo de deslocados de Corrane, Norte de Moçambique, com a Comunidade de Nampula. Um vídeo

Estamos em Corrane, um campo de deslocados no norte de Moçambique, a cerca de 60 km de Nampula. Aqui estão reunidas até à data cerca de 350 famílias (mais ou menos 1300 pessoas) que fugiram dos ataques terroristas na área de Cabo Delgado. Mas todos os dias há recém-chegados.



Estão acampados debaixo das tendas doadas pela OIM ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (praticamente a Protecção Civil Moçambicana), numa zona isolada e árida, com apenas 4 fontes de água para todos. Aqui a Comunidade de Nampula está a trazer ajuda, como já temos contado (ir para a notícia): Graças a este vídeo, podemos também ver e compreender as condições de vida em que os refugiados estão a viver.