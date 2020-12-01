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Oração de Maria Mãe do Senhor com a Comunidade de Sant'Egidio às 20:00 horas

1 Dezembro 2020 - ROMA, ITÁLIA

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Memória do Bem-aventurado (São) Frei Charles de Jesus (Charles de Foucauld), "irmão universal", morto em 1916 no deserto argelino onde vivia em oração e em fraternidade com o povo tuaregue.

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