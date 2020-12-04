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Memória de São João Damasceno, oração da Santa Cruz com a Comunidade de Sant'Egidio às 20:00 horas

4 Dezembro 2020 - ROMA, ITÁLIA

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São João Damasceno, Doutor da Igreja e monge, que viveu em Damasco no século VIII, distribuiu os seus bens aos pobres e entrou na lavra de São Sabas, perto de Jerusalém. Oração pelos cristãos na Síria.

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