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Oração pelos doentes com a Comunidade de Sant'Egidio

7 Dezembro 2020 - ROMA, ITÁLIA

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Memória de Santo Ambrósio (†397) bispo de Milão. Pastor do seu povo, defensor dos pobres e dos humildes contra todo o tipo de abuso, foi firme ao defender a Igreja perante a arrogância do imperador.

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