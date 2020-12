news

Em Maputo, Moçambique, um simpósio online sobre a encíclica do Papa Francisco "Fratelli tutti". VÍDEO

Religiões em Diálogo no Espírito de Assis

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

Na página Facebook de Sant'Egidio Lusofonia no dia 10 de Dezembro às 17:00 (GMT 2) pode acompanhar o simpósio sobre a encíclica "Fratelli tutti" do Papa Francisco, promovida pela Comunidade de Sant'Egidio de Moçambique. O encontro online é uma oportunidade para o diálogo entre religiões no Espírito de Assis, após o encontro de oração pela paz em Roma.

Tomarão a palavra

Dom Piergiorgio Bertoldi, núncio apostólico em Moçambique

Sheik Aminuddin Muhammad, presidente do Conselho islámico de Moçambique

Dom Francisco Chimoio, arcebispo de Maputo

Nelson Moda, Comunidade de Sant'Egidio

Jayesh Sacarlal, comunidade Hindú

Tomás Vieira Mário, jornalista e escritor