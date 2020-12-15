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Oração Maria Mãe do Senhor, online com a Comunidade de Sant'Egidio às 20:00 horas. Recordação de Gigi, uma criança de Nápoles, que morreu de modo violento em 1983.

15 Dezembro 2020

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Com ele, recordamos todas as crianças que sofrem ou que morreram devido à violência dos homens. Oração pelas crianças.

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