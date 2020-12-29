news

Tempo do Natal, Memória do santo profeta David, online com a Comunidade de Sant'Egidio às 20:00 horas

29 Dezembro 2020

Live streaming prayer

Memória do santo profeta David. São-lhe atribuídos alguns salmos. São séculos que os salmos alimentam a oração dos hebreus e dos cristãos. Memória de São Tomás Becket (†1170), defensor da justiça e da dignidade da Igreja.

Compartilhe Em