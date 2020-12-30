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Oração do tempo do Natal online com a Comunidade de Sant'Egidio

30 Dezembro 2020

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Recordação de Laurindo († 1989) e de Madora († 1991), jovens moçambicanos da Comunidade de Santo Egídio, que morreram por causa da guerra; com eles recordamos todos os jovens que morreram por causa dos conflitos e das violências.

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