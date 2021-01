news

Dor e indignação pela execução da sentença de morte de Lisa Montgomery, executada apesar dos numerosos apelos e de uma breve suspensão da pena. Continuamos a lutar para afirmar o valor de cada vida.

A Comunidade de Sant'Egidio, juntamente com os muitos que apoiaram a batalha pela vida de Lisa Montgomery nos últimos dias, expressa toda a sua dor e indignação perante a decisão cruel de levar a cabo de qualquer forma a sua execução, apesar do pedido de uma suspensão para verificar o seu estado de grave doença psíquica.



Um acto que manifesta apenas um desejo de vingança "legal", que nada tem a ver com a justiça, que é sempre uma luta pela vida.



O horror desta morte não sara as feridas causadas pela violência, mas injecta doses de ódio e desespero numa sociedade que em vez disso precisa de razoabilidade, uma justiça reabilitadora, de misericórdia e de perdão.



Esperamos que a decisão perversa de restabelecer as execuções federais seja em breve revogada e que uma época de respeito pela vida possa ser aberta após demasiadas mortes.



A Comunidade de Sant'Egidio agradece a todos aqueles que lutaram connosco, que apoiaram o apelo para salvar Lisa e convida todos a reforçar o seu compromisso com a vida e contra todas as formas de pena de morte.





