Em Moçambique: esperança que não morre ao lado dos descartados

A 5 de Setembro de 2019, o Papa Francisco entra na catedral dedicada a Nossa Senhora da Imaculada Conceição em Maputo, capital de Moçambique, e para o receber encontra o padre Giorgio Ferretti, fidei donum da diocese de Frosinone-Veroli-Ferentino. O Pontífice está lá, uma etapa de uma viagem pastoral que também tocará Madagáscar e Maurícias, para apoiar o lento e difícil processo de paz naquele Moçambique ao qual o Papa tem continuado a prestar particular atenção; naquele Moçambique onde, no entanto, a situação está a tornar-se cada vez mais difícil, especialmente no norte do país, como o próprio padre Ferretti relata de Maputo: «A situação no norte é dramática. Os terroristas, cuja matriz não é clara, mas que parecem inspirar-se a grupos afiliados ao al-Shabaab, controlam alguns distritos da Província mais setentrional do país, Cabo Delgado. Estão bem armados e muito determinados. Como resultado das suas acções violentas e cruéis, decapitações e torturas da população, muitos fugiram. As aldeias foram queimadas e vários locais de culto, tanto cristãos como muçulmanos, foram destruídos. Os refugiados são actualmente quase seiscentos mil: fugiram por terra ou com barcos improvisados e são acolhidos na cidade de Pemba e nas Províncias vizinhas, em particular as de Nampula e Niassa. A Igreja, através da Cáritas diocesana e da Comunidade de Sant'Egidio está a fazer muito para distribuir alimentos, mantas e medicamentos. A Conferência Episcopal local escreveu uma carta aos fiéis e lançou uma campanha de ajuda. As organizações internacionais estão também fortemente empenhadas face a uma situação difícil em termos de higiene e alimentação. Há um recrutamento generalizado entre os jovens, muitos dos quais não têm perspectivas, que são atraídos com falsas promessas de trabalho e bolsas de estudo. Uma vez lá, nunca mais conseguem voltar e muitos deles foram raptados».A comunidade internacional, acrescenta o pároco da Catedral de Maputo, «está muito preocupada também porque na zona em questão existem grandes jazidas de gás que as empresas internacionais começaram a extrair. Os interesses económicos são grandes, a instabilidade da área está a comprometer todo o processo, de tal forma que um gigante como a Total tem vindo a evacuar os seus trabalhadores nos últimos dias».Infelizmente, a situação actual não dá lugar a soluções imediatas «mas certamente - salienta o padre Giorgio - um sinal de esperança é o forte pedido de paz por parte da população e o facto de em Moçambique ter havido sempre uma boa coexistência e colaboração entre as diferentes religiões. Neste campo do diálogo inter-religioso e da fraternidade humana há muito a construir para unificar a sociedade contra todas as formas de violência».Uma construção, como dissemos no início, invocada em várias ocasiões pelo Papa Francisco e que continua a ter grande ressonância no país africano, como testemunha o próprio padre: «As palavras do Pontífice, pronunciadas nas bênçãos da Páscoa e do Natal, foram muito importantes para centrar a atenção internacional no problema do norte de Moçambique. As pessoas aqui ficaram muito satisfeitas. Há uma grande gratidão por parte da Igreja local e do povo por não se sentirem esquecidos, e por estarem no centro dos pensamentos e das orações do Papa».Os nossos pensamentos, mas sobretudo os nossos corações, voltam a essa viagem pastoral há 16 meses, quando Francisco também quis visitar os centros de acolhimento para crianças de rua em Maputo e o centro médico para doentes com SIDA: São eles os últimos, que padre Giorgio continua a procurar, como fez em Frosinone, juntamente com os voluntários de Sant'Egidio e como parte da atenção constante às novas emergências desejadas pelo bispo da diocese do Lácio Ambrogio Spreafico, foi ajudar os sem-abrigo na estação de comboios: «A visita do Papa Francisco a Maputo foi um momento de grande dignidade para toda a nação. Naqueles dias, as pessoas dançavam nas ruas. Ser visitado por ele não foi apenas uma alegria para os católicos, mas todo o Moçambique se sentiu abençoado e todos viveram esse momento como uma visita a esta terra e a todos os seus habitantes. Aqui há uma grande pobreza, é um país muito periférico na geopolítica mundial, mas podia-se perceber o orgulho do povo pela bênção recebida, porque o Papa caminhou nas ruas e apertou as mãos, falou a todos. Esta visita permanecerá para sempre na história de Moçambique».Aquelas mãos que continuam a estender-se em busca de algo, porque em Maputo ainda há muito por fazer, como o padre Giorgio Ferretti esboça ao encerrar a conversa: «Maputo é uma bela cidade, deitada no Oceano Índico, mas a sua pobreza é grande. Aqui todos os anos muitos jovens chegam de todas as províncias do país em busca de trabalho e de um futuro melhor. Muitos acabam por ficar desempregados nas ruas. Nos últimos meses, especialmente devido à pandemia de covid-19, o número de pessoas pobres aumentou, as que procuram restos de comida em caixotes do lixo e há muitas crianças que vivem nas ruas, sem família, sem cuidados, sem um lar e muito menos a possibilidade de ir à escola. Nos semáforos os pedintes são mais numerosos a cada dia. A situação é realmente preocupante. Com a paróquia da catedral começámos há anos a distribuir alimentos às famílias e aos idosos em dificuldades, mas nesta época de pandemia, a caridade é posta à prova e os jovens da Comunidade de Sant'Egidio trazem centenas de refeições todas as semanas à noite às crianças de rua. É verdade, como o Papa disse na sua homilia na noite de Natal, que Jesus nasceu descartado. Mas este escândalo pode também tornar-se uma resposta pastoral, porque muitos jovens e adultos pedem ajuda para servir e assim se aproximam da Igreja, porque há em todos uma necessidade de contribuir para a construção de mais justiça social: perto das crianças de rua compreende-se melhor o mistério do Natal».

di Igor Traboni