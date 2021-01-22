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Oração da Santa Cruz, em streaming com a Comunidade de Sant'Egidio às 20:00 horas

22 Janeiro 2021

Live streaming prayer

Oração pela unidade dos cristãos. Memória particular das Igrejas e comunidades eclesiásticas protestantes (luteranas, reformadas, metodistas, baptistas, pentecostais e evangélicas).

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