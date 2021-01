news

Um novo ciclone, chamado Eloise, assola a Beira: as casas encontram-se descobertas e inundadas, muitas pessoas refugiam-se no centro DREAM

Na noite entre 22 e 23 de Janeiro, um novo ciclone, chamado Eloise, com ventos de 150 km por hora, atingiu a cidade da Beira.



Quase dois metros de chuva caíram em 24 horas. As ruas estão inundadas e muitas casas e encontram-se descobertas. Muitas pessoas cujas casas foram danificadas refugiaram-se no nosso centro DREAM. A Comunidade acolheu-os e ontem distribuiu comida a cerca de 800 pessoas.



Nos campos das pessoas deslocadas pelo ciclone IDAI, foram destruídas as tendas e as cabanas. A Comunidade está também a trazer ajuda de emergência para lá.



Por outro lado, todas as casas de alvenaria construídas pela Comunidade depois do ciclone Idai resistiram à força do vento e da chuva.