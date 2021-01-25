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Memória da conversão de Paulo no caminho para Damasco, em streaming com a Comunidade de Sant'Egidio às 20:00 horas

25 Janeiro 2021

Live streaming prayer

Memória também de Ananias que baptizou Paulo, pregou o Evangelho e morreu mártir. Hoje conclui-se a Semana de oração pela unidade dos cristãos. Memória particular das comunidades cristãs da Ásia e da Oceânia.

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