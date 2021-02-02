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Apresentação de Jesus no Templo, oração em streaming com a Comunidade de Sant'Egidio às 20:00 horas

2 Fevereiro 2021

Live streaming prayer

Recordação dos dois idosos, Simeão e Ana, que esperavam com fé o Senhor. Oração pelos idosos. Memória do centurião Cornélio, primeiro pagão convertido e baptizado por Pedro.

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