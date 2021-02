news

Uma saudação de paz da Comunidade de Sant'Egidio, em Roma, no Primeiro Dia da ONU para a Fraternidade Humana. Videomensagem por Marco Impagliazzo

A mensagem de Marco Impagliazzo, Presidente da Comunidade de Sant'Egidio, para o Primeiro Dia Internacional da Fraternidade Humana.

Caros irmãos e irmãs



uma saudação de paz da Comunidade de Sant'Egidio em Roma, no Dia ONU para a Fraternidade Humana.

Passaram dois anos desde a assinatura do documento fundamental sobre a "Fraternidade Humana". O poder profético desse documento é hoje mais evidente do que nunca para todos. De facto, entrámos no período doloroso da pandemia, que trouxe tanto sofrimento a um mundo já dilacerado por divisões, guerras e extremismo.

É por isso que a mensagem de Abu Dhabi ressoa ainda mais forte hoje em dia. O de um destino único, comum a todos os homens e as mulheres. Só juntos nos podemos salvar e enfrentar os desafios deste novo tempo.

Este pacto entre as religiões, especialistas em humanidade, antecipou os tempos e hoje estamos confortados pela sua força espiritual.

O homem e a mulher de oração sabem que o mundo não está entregue ao mal, porque Deus não o abandonou.

É o sonho do qual as Escrituras nos falam: "Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos".

A profecia de uma família humana, finalmente reconciliada.

Sabemos que há ainda um longo caminho a percorrer. Vamos reler essas palavras proféticas. Serão um mapa de estradas para a coexistência pacífica dos povos.