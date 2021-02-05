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A 7 de Fevereiro celebra-se o aniversário da Comunidade de Sant'Egidio. 53 anos de Prece, Pobres, Paz. Liturgia celebrada pelo Cardeal Matteo Zuppi em streaming a 6 de Fevereiro às 19,30 (hora da Itália)

5 Fevereiro 2021

Sant'EgidioANNIVERSARY OF THE COMMUNITY

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