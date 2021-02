news

Festa para o 53º Aniversário da Comunidade de Sant'Egidio. Liturgia com o Cardeal Matteo Zuppi. Em streaming no sábado, 6 de Fevereiro às 19h45

Um apelo para sociedades mais justas e humanas

SÁBADO CELEBRAÇÃO EM SANTA MARIA IN TRASTEVERE PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA COMUNIDADE COM O CARDEAL ZUPPI - "NINGUÉM SE PODE SALVAR SOZINHO" É A LIÇÃO QUE VEM DA PANDEMIA PARA CONSTRUIR SOCIEDADES MAIS HUMANAS E SOLIDÁRIAS



A liturgia, transmitida em streaming a partir das 19:45 horas do dia 6 de Fevereiro, no website e na página do Facebook de Sant’Egidio, será traduzida para várias línguas e acompanhada em todo o mundo.

No sábado, dia 6 de Fevereiro, em conformidade com os regulamentos anti-Covid, haverá contudo uma celebração na basílica de Santa Maria in Trastevere para o povo de Sant'Egidio, que recordará os seus 53 anos numa celebração com o Cardeal Matteo Maria Zuppi. Uma celebração diferente, porque este ano não se manifestará com grandes encontros, como aconteceu no passado, mas em que será igualmente participada, online e, de forma generalizada, em todos os países do mundo onde a Comunidade está presente, pessoas de todas as idades e condições sociais, juntamente com os muitos pobres que são seus amigos e que nos últimos meses experimentaram maior sofrimento devido aos efeitos, não só sanitários, mas também sociais e económicos da pandemia: os sem-abrigo que vivem um Inverno mais longo e difícil, os idosos, a começar por aqueles que estão sozinhos e os que residem em lares, as muitas famílias que ficaram empobrecidas pela crise, as pessoas com deficiência. Juntamente com eles, os muitos imigrantes agora integrados no nosso país graças ao empenho da Comunidade e os refugiados que vieram com os corredores humanitários, que Sant'Egidio continua a indicar como um modelo sustentável em Itália e na Europa. E ainda, no mundo, os meninos de rua africanos, os prisioneiros, os menores das periferias acompanhados nas Escolas da Paz, hoje ainda mais em risco de abandono escolar. Um pensamento especial é também dirigido a todos os povos que ainda hoje sofrem pela grande injustiça das guerras ainda em curso, da violência generalizada e do terrorismo.



Por este motivo, Sant'Egidio, no seu 53º aniversário, pretende lançar uma mensagem a todos: "Ninguém se pode salvar sozinho". Foi o título do belo encontro internacional pela paz, vivido na Piazza del Campidoglio no passado dia 20 de Outubro, na presença do Papa Francisco, com os representantes de todas as religiões, mas é também um programa a reiniciar no coração de uma pandemia que com fatiga está a ser superada. Vimo-lo nestes meses: se a pobreza aumentou, o número de voluntários, na sua maioria jovens, que aderiram à Comunidade para ajudar e acompanhar aqueles que estão a atravessar tempos difíceis também aumentou de uma forma surpreendente. É por isso que renovamos hoje, com maior convicção, o nosso apelo à construção de sociedades mais justas, humanas e solidárias, que não descartem ninguém.



A celebração com o Cardeal Matteo Maria Zuppi, traduzida em várias línguas, pode ser acompanhada, a partir das 19:45 do sábado, 6 de Fevereiro, em streaming no site e na página do Facebook da Comunidade. Outros momentos para comemorar o aniversário serão organizados localmente, nos mais de setenta países onde a Comunidade está presente no mundo.