VII Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico, em memória de Santa Bahkita, escrava criança. #PrayAgainstTrafficking

A escola, lugar de redenção e dignidade

A 8 de Fevereiro, dia em que a Igreja recorda Santa Bakhita, uma escrava criança do Sudão que se tornou religiosa em Itália, todas as vítimas do tráfico de seres humanos são recordadas.

Em Itália, o fenómeno do tráfico de seres humanos não diminuiu durante a pandemia. Houve mais de 2.000 vítimas assistidas em Itália em 2020, mas estima-se que existam cerca de 20.000 pessoas exploradas no país, 72% das quais são de nacionalidade nigeriana.

A nível mundial, o número de vítimas verificadas de tráfico humano triplicou entre 2008 e 2019, de 30.961 para 105.787, mas estima-se que o fenómeno afecte anualmente entre 700.000 e 2.000.000 pessoas. A maioria das vítimas vem da Ásia.

A Comunidade está próxima das vítimas do tráfico através das visitas nas ruas, acolhendo mulheres que pedem para serem libertadas da exploração e sobretudo através da construção de percursos educativos e de formação para entrar no mercado de trabalho, formando uma rede de amizade e protecção que se prolonga ao longo dos anos.

Cerca de 650 mulheres participaram em cursos organizados pela Escola de Língua e Cultura Italiana desde 2015 para combater e prevenir o fenómeno do tráfico.

O comunicado de imprensa do Departamento para o Desenvolvimento Humano