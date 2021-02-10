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Oração com os Santos, em streaming com a Comunidade de Sant'Egidio às 20:00 horas

10 Fevereiro 2021

Live streaming prayer

Memória de Santa Escolástica (†547 c.), irmã de São Bento. Com ela recordamos as eremitas, as freiras e as mulheres que seguem o Senhor.

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