Nas palavras de Ramiro, mexicano, condenado à morte, um apelo à misericórdia. As nossas assinaturas para salvar a vida dele e acabar com uma pena desumana

A execução da sentença de morte de Ramiro Ibarra está agendada para o dia 4 de Março de 2021. Ramiro Ibarra está na prisão há 25 anos pelo assassinato hediondo de uma adolescente. Os seus defensores argumentam que ele não teve um julgamento ou uma defesa adequada à gravidade do caso: Ibarra sofre de um défice mental e, como cidadão mexicano, nunca recebeu assistência consular.

No website nodeathpenalty.santegidio.org está aberta a todos a subscrição do apelo ao Governador do Texas para parar a sua execução e reafirmar um sentido de justiça que não aniquile a vida. Na página é publicada uma pungente carta de Ramiro há alguns dias: ele tem sido um amigo por correspondência da Comunidade de Sant'Egidio durante vinte anos. Ele escreve: "Vivo num mundo pequeno de 2,70 por 1,20 metros, rodeado de muros, sem ver ninguém. Jesus tornou-se um amigo e uma força para mim. Só o Senhor sabe porque é que Ele ainda me mantém vivo e por isso abençoo o seu santo e precioso nome".



Assine o apelo para salvar a vida de Ramiro Ibarra