Congo: o Embaixador Attanasio um amigo apaixonado pela África, uma enorme perda para a Itália

Pêsames pelas outras vítimas do ataque armado

A Comunidade de Sant'Egidio expressa o seu grande pesar pelo assassinato do Embaixador Luca Attanasio, do Carabiniere Iacovacci e do motorista que o acompanhavam. Recordamo-lo com afecto tendo-o encontrado várias vezes em Roma e em Kinshasa e tendo conhecido o seu grande profissionalismo e humanidade. Em particular Attanasio era apaixonado pelo programa Dream, com o qual Sant'Egidio em África trata doentes com SIDA, mas não era alheio a qualquer solicitação sobre emergências sociais, como o apoio a menores em dificuldades, das crianças de rua aos que frequentam as nossas Escolas da Paz.



Com ele vai-se, de uma forma dolorosa e dramática, um homem sensível, comprometido com o bem comum. É uma grande perda para a Itália, mas também para a África, um continente para o qual Attanasio estava a dedicar corajosamente tanta energia, confiante num futuro melhor de desenvolvimento e paz. Juntamo-nos à sua família, à sua mulher e filhas que conhecemos e com quem estamos familiarizados, renovando o nosso compromisso com a África e com a pacificação das zonas de crise, marcadas por uma violência cega que não poupa muitas vidas inocentes, como tem vindo a acontecer há demasiados anos no Kivu, no Leste da República Democrática do Congo.