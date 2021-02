news

A Comunidade de Sant'Egidio de Goma em oração pelo Embaixador Luca Attanasio e as vítimas do ataque armado

Esta tarde, em Goma, a Comunidade de Sant'Egidio reuniu-se em oração para recordar com afecto o Embaixador italiano Luca Attanasio, o Carabiniere Vittorio Iacovacci e o motorista Mustapha Milambo mortos num ataque a poucos quilómetros da cidade enquanto iam levar ajuda alimentar às aldeias do interior.

O Embaixador tinha visitado a Comunidade em Goma há um ano, indo à Escola de Sant'Egidio dedicada a Floribert Bwana Chui, no bairro de Mugunga. Ficámos impressionados com o seu olhar humano e atento às necessidades dos mais jovens, estabelecendo-se imediatamente uma amizade.



A Comunidade de Goma sente-se magoada por este trágico acontecimento, lembrando todas as vítimas do ataque lendo do Evangelho de Mateus a história da prisão de Jesus no Getsémani e o seu "basta!" para o uso da violência que continua a matar muitos na região de Kivu.



A morte do Embaixador e das pessoas envolvidas compromete todos a trabalhar com maior empenho para desarmar os corações e criar um Congo mais justo, começando por aqueles pequenos que o Embaixador Luca Attanasio amava e sonhava ver crescer..

______________________

Nas fotos a oração da Comunidade com a memória das vítimas e a visita do Embaixador Luca Attanasio à Escola Floribert Bwana Chui.