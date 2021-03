news

A 2 de Março, dez anos após o assassinato de Shahbaz Bhatti, cristão paquistanês, amigo do diálogo e da paz, recordá-lo-emos na oração em Santa Maria in Trastevere

A oração será presidida por dom Ambrogio Spreafico

Na terça-feira 2 de Março, durante a Oração da Comunidade às 20 horas, em Santa Maria in Trastevere, recordaremos o aniversário do assassinato do ministro cristão paquistanês Shahbaz Bhatti, que foi morto em Islamabad há dez anos, a 2 de Março de 2011, devido ao seu compromisso em defender os cristãos e todas as minorias.



A oração será presidida por dom Ambrogio Spreafico, bispo de Frosinone, presidente da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Inter-religioso.



Amigo e irmão de Sant'Egidio, um homem de paz e oração, trabalhou para promover o diálogo entre as religiões no seu país. A sua Bíblia, que lia todos os dias, é guardada no Santuário dos Novos Mártires da Basílica de São Bartolomeu na Ilha Tiberina.



