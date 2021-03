news

Corredores humanitários: chegaram a Itália 27 refugiados da ilha de Lesbos. Entre eles 5 famílias com filhos pequenos

Esta manhã, 27 refugiados da ilha grega de Lesbos aterraram no aeroporto de Fiumicino. São 5 famílias e outros 7 indivíduos. São provenientes de países do Oriente Médio e África, e foram identificados como refugiados a serem trazidos para a Europa graças aos corredores humanitários da Comunidade de Sant'Egidio.

Todos eles foram submetidos aos necessários controlos sanitários, incluindo o teste Covid 19 na Grécia e, uma vez verificada a sua elegibilidade, foram acompanhados até Atenas pelas pessoas da Comunidade que nos últimos meses os ajudaram a levar a cabo a papelada necessária para virem a Itália. Depois apanharam um voo regular para Itália.

Agora, uma vez efectuados os controles e formalidades burocráticas no aeroporto romano, serão acompanhados em grupos até aos seus destinos em locais e casas da rede da Comunidade de Sant'Egidio espalhados por toda a Itália (Nápoles, Trieste, Rovereto, Caserta, Ponzano Veneto e obviamente Roma) onde serão assistidos num processo de integração. (ANSA)

