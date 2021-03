news

Sexta-feira, 5 de Março, Sant'Egidio reúne-se em oração pela paz no Iraque e para acompanhar a viagem do Papa Francisco

Na sexta-feira, dia 5 de Março, às 20 horas (hora da Itália), na basílica de Santa Maria em Trastevere, a Comunidade de Sant'Egidio reunir-se-á em oração para invocar a paz no Iraque e acompanhar a viagem do Papa Francisco àquela terra.



Ele próprio disse: "Depois de amanhã, se Deus quiser, irei ao Iraque para uma peregrinação de três dias. Há já algum tempo que quero conhecer aquele povo que tanto sofreu; encontrar aquela Igreja martirizada na terra de Abraão. Juntamente com os outros líderes religiosos, daremos também mais um passo em frente na irmandade entre os crentes. Peço-vos que acompanhem esta viagem apostólica com as vossas orações, para que ela se desenrole da melhor maneira possível e dê os frutos esperados. O povo iraquiano está à nossa espera; eles estavam à espera de São João Paulo II, que foi proibido de ir. Não se pode decepcionar um povo pela segunda vez. Oremos para que esta viagem possa ser bem feita".



A oração será transmitida em streaming multilingue ao vivo no website e nos canais sociais da Comunidade.