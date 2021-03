news

O Papa Francisco, antes de partir para o Iraque, encontrou-se com uma família de cristãos iraquianos que chegou com os corredores humanitários

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

Esta manhã cedo, o Papa Francisco, antes de partir para o Iraque, saudou alguns refugiados iraquianos. Entre eles, uma família de cristãos arménios que chegou a Roma com os corredores humanitários da Comunidade de Sant'Egidio.



A família, composta por quatro pessoas - os pais e dois filhos - vem de Bagdade, onde o pai dirigiu uma oficina até que, devido à violência e ameaças do Estado Islâmico, teve de fechar o negócio e refugiar-se com a sua esposa e os filhos no Líbano. Aqui conheceram a Comunidade de Sant'Egidio e em Março de 2017 chegaram a Itália graças aos corredores humanitários. Hoje em dia estão totalmente integrados em Itália. O pai abriu uma nova oficina, as duas crianças terminaram o ensino secundário. "Estamos felizes por viver em Itália graças aos corredores humanitários", disseram ao Papa.



Também foi apresentada ao Papa por Daniela Pompei a estola que pertenceu ao mártir P. Ragheed Ganni, um jovem padre caldeu morto juntamente com três diáconos em 2007 na paróquia do Espírito Santo em Mosul. O padre Ragheed, durante os seus anos de estudo em Roma, tinha participado no serviço aos pobres sem-abrigo com a Comunidade. A sua estola está guardada entre as memórias dos mártires na Basílica de São Bartolomeu na Ilha e o Papa Francisco usou-a quando lá foi para presidir à Oração pelos Mártires com a Comunidade a 22 de Abril de 2017.

Nas fotos:

O papa com a família iraquiana e Daniela Pompei,



um selfie com o jovem Aram, o papa com a estola do mártir Padre Ganni na ilha de St. Bartholomew em2017