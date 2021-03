news

Uma delegação de Sant'Egidio em Najaf por ocasião da visita do Papa Francisco a Al Sistani

Uma delegação da Comunidade de Sant'Egidio esteve presente em Najaf, por ocasião do encontro entre o Papa Francisco e Al Sistani, a convite da Fundação Al Khoei, a organização xiita iraquiana com a qual a Comunidade mantém desde há muito uma relação de colaboração para a promoção do diálogo e da paz.

A delegação teve a oportunidade de recolher o entusiasmo e a gratidão da comunidade xiita pela visita do Papa Francisco a um lugar simbólico do país, e em particular ao antigo seminário xiita da cidade e ao seu guia na pessoa de Al Sistani, representante da tradição xiita ortodoxa que prega a tolerância e a separação da política. A gratidão estendeu-se também à Comunidade, que durante anos manteve aberto um canal de amizade e diálogo.