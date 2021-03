news

"The Elderly Our Future": Nos EUA, uma série de webinars sobre a situação dos idosos

A iniciativa promovida pela Comunidade de Sant'Egidio,Catholic Charities USA e Catholic Health Association of the United States

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

Neste tempo de pandemia e ao ver o sofrimento que se abateu sobre os nossos amigos idosos e todos os idosos no mundo, a Comunidade de Sant'Egidio, nos Estados Unidos, lançou uma série de webinars para reflectir e sonhar com o futuro com os idosos. Juntámos as nossas forças com a Catholic Health Association e as Catholic Charities para reunir todas as pessoas de boa vontade que pensam que um mundo que inclua os nossos idosos seja melhor.



A série examinará o novo documento da Pontifícia Academia pela Vida e contará com a participação do Arcebispo Vincenzo Paglia para debater possíveis alternativas à institucionalização.



Informações e inscriçõesi: chausa.org/theelderly