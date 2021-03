news

9 de Março de 2020-2021. Um ano de oração online com a Comunidade de Sant'Egidio

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

A 9 de Março de 2020, com o anúncio do lockdown, começou a oração online com a Comunidade de Sant'Egidio. Todos os dias desde então, mesmo quando foi possível reunir-se novamente na igreja para a oração diária, a web e os meios de comunicação social tornaram-se o meio pelo qual milhares de pessoas se conectam à oração da Comunidade na basílica de Santa Maria em Trastevere todos os dias às 20 horas ou pelas gravações no dia seguinte.

A oração é traduzida em 14 línguas. É transmitida diariamente neste site em italiano, inglês, francês, espanhol e português. Outras línguas, tais como alemão, polaco, holandês, checo, Kirundi, húngaro, indonésio e chinês são acrescentadas em ocasiões especiais. A partir de ontem, 8 de Março de 2021, o russo também foi acrescentado.



A oração de Sant'Egidio é também transmitida todos os dias na TV Padre Pio às 15h20 e na Rádio InBlu às 23h e às 6 da manhã.

É possível seguir a oração no website da Comunidade, no App (download gratuito), e nas redes sociais:



Facebook

Sant'Egidio (IT)

Sant'Egidio International (EN)

Sant'Egidio France (FR)

Comunidad de Sant'Egidio (ES)

Sant'Egidio Lusofonia (PT)

Gemeinschaft Sant'Egidio (DE)

Sant'Egidio België/Belgique (NL)

Sant'Egidio Közösség (HU)

Youtube

Sant'Egidio (IT)

Sant'Egidio International (EN)

Sant'Egidio Français (FR)

Comunidad de Sant'Egidio (ES)

Sant'Egidio Lusofonia (PT)

Gemeinschaft Sant'Egidio (DE)

Sant'Egidio Polska (PL)

Sant'Egidio België/Belgique (NL)

Sant'Egidio Indonesia (ID e CN)