O que vimos em Bihac: um testemunho da nova missão de ajuda de Sant'Egidio aos migrantes na rota dos Balcãs

Uma nova missão da Comunidade de Sant'Egidio está nestes dias em Bihac, para levar ajuda aos migrantes que estão parados na fronteira com a Europa. Publicamos o testemunho de um deles:

Bihac é a primeira cidade que se encontra após a fronteira croata. A mudança de perspectiva é notável: das últimas igrejas em território croata passa-se para os minaretes das primeiras aldeias bósnias. Quase trinta mil pessoas vivem em Bihac, mas ao entrar na cidade compreende-se que este número aumentou nos últimos meses.



Por todo o lado, filas de jovens com mochilas nos ombros andam em várias direcções desconhecidas. São afegãos, paquistaneses, iraquianos e quase todos eles chegaram à Bósnia através da Turquia, Grécia, Macedónia e Sérvia. Obviamente, uma viagem feita estritamente a pé. Todos eles têm a mesma esperança, a de chegar à Europa, em particular à Itália. Muitos já tentaram, mas ainda não conseguiram, ainda não ganharam the game (o jogo). Há algumas horas atrás, conhecemos alguns deles que partiam para o game.



Em Bihac, tudo começa numa planície na periferia. Em frente de uma montanha, neste momento ainda suja com muita neve, atrás da montanha a Croácia e uma fronteira que não é acolhedora. No início da planície, um pequeno acampamento acolhe alguns migrantes que estão à espera da sua vez de partir. Encontramo-los, perguntamos-lhes os seus nomes, recolhemos as suas histórias, todas muito semelhantes. Talvez a única coisa que varia seja o número de tentativas para ganhar o jogo. A partir daí, são necessárias vinte e quatro horas para chegar à Croácia, feitas de caminhadas, mas também de paragens, emboscadas e controlos para compreender quando é a altura certa para atravessar a fronteira e escapar à polícia croata. Em Bihac, entretanto, a vida continua como se nada tivesse acontecido.

Os residentes passeiam pela cidade como se os migrantes não existissem. No entanto, são claramente visíveis. Ao longo do rio Una, que atravessa a cidade, existe uma estrutura em ruínas que deveria ser um lar de luxo para os idosos. Hoje é um esqueleto de betão sem portas nem janelas, que alberga muitos jovens rapazes. Assim que acordam, descem todos ao rio para lavar a cara, mas também para recolher a água de que necessitam para beber, cozinhar e lavar a roupa. Não é difícil fazer amizade com eles, muitos falam inglês e querem contar tudo sobre as suas vidas. A família deixada em casa, a viagem, o jogo, a violência sofrida, mas também os sonhos, as esperanças, o desejo de futuro. Não muito longe, entramos numa casa grande, talvez uma vez uma loja. Subimos as escadas e vemos algumas camas no meio de um monte de lixo. Quase de repente, encontrámo-nos ao nível do telhado e outros jovens aproximaram-se. Com a ajuda de amigos do JRS, damos-lhes mochilas e sapatos, bens de primeira necessidade para completar o jogo. Também aqui, ouvimos muitas histórias. Shazam diz-nos que chegou a Trieste: havia cerca de 30 deles. Metade foi recebida, metade enviada de volta à Eslovénia e de lá, como num pesadelo, primeiro para a Croácia e depois para a Bósnia.



Nas proximidades, a uma altitude de cerca de setecentos metros, encontra-se Lipa. É uma área isolada, o novo acampamento acomoda agora seiscentas pessoas. É em frente à que ardeu no final do ano passado. Há tendas, há água quente disponível há poucos dias, há um lugar para rezar, há uma tenda debaixo da qual podem comer, está a ser construída uma estrutura na qual os migrantes podem cozinhar. Enquanto esperamos para visitar o campo, encontramos um paquistanês que viveu em Nápoles, ele fala um bom italiano. Ele não está satisfeito com a vida no campo, apesar de dizer que a comida é boa. Ele quer regressar a Itália, desejamos-lhe conseguir, e a sua resposta é a mesma que muitas outras, talvez todas: inshallah.

Depois de Lipa regressamos a Bihac, ao longo da estrada as habituais filas de jovens a caminhar, caminhando em direcção a um futuro incerto. Dos seus rostos, dos seus olhos, dos seus sorrisos, no entanto, a esperança ainda está ao seu alcance, eles não desistirão...

Doe agora em https://emergenzaprofughi.santegidio.org/