13 de Março de 2021. 8 anos com o Papa Francisco, mensageiro da paz e fraternidade

Passaram oito anos desde 13 de Março de 2013, dia da eleição de Jorge Mario Bergoglio para o trono papal. Agradecemos-lhe por estes anos, pela sua mensagem de paz, por ter colocado as periferias geográficas e existenciais novamente no centro, pela força evangélica do seu pontificado, pelo seu amor paterno.

Agradecemos-lhe pela sua recente viagem ao Iraque, onde o Papa Francisco, como peregrino de paz, trouxe a boa nova àquele país ferido no tempo difícil da pandemia. (para saber mais ir para a página com as palavras de Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo).

Ninguém é esquecido e, como o Papa recordou na Oração pela Paz em Outubro passado em Roma, "Ninguém se salva sozinho, só nos salvamos juntos". Releiamos hoje as palavras do Papa, para continuarmos a viver uma Igreja dos pobres e das periferias, na qual a fraternidade possa abrir "veredas de esperança " e, com a ajuda de Deus, construir um mundo de paz.