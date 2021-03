news

O Secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus Clément Beaune com o Ministro Vincenzo Amendola em visita a Sant'Egidio

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

O Secretário de Estado para os Assuntos Europeus da República Francesa, Clément Beaune, e o seu homólogo italiano, Vincenzo Amendola, visitaram hoje Sant'Egidio, onde se encontraram com o Presidente Marco Impagliazzo e alguns responsáveis da Comunidade.

Entre os tópicos no centro do encontro estava o crescimento da pobreza na Europa causada pela pandemia e a necessidade de uma resposta eficaz e solidária a todos os níveis. Falou-se também do elevado número de vítimas de Covid-19 entre a população idosa, uma tragédia que requer um repensar das actuais políticas de assistência em cada país e a nível europeu.

Foi então dedicada especial atenção aos corredores humanitários, uma boa prática que vê Sant'Egidio, Itália e França na linha da frente no acolhimento e integração dos refugiados.

O encontro terminou com uma visita à Escola de Língua e Cultura Italiana da Comunidade em Trastevere, onde os convidados se encontraram com alguns estudantes de diferentes partes do mundo.