O Presidente do Burkina Faso recebe Mario Giro: a reconciliação e o diálogo nacional no centro das cordiais conversações

O Presidente do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, recebeu em audiência Mario Giro no quadro da cooperação duradoura entre aquele país e a Comunidade de Sant'Egidio.



O Burkina Faso está a atravessar um momento particularmente delicado da sua história e tem sido duramente atingido pela violência jihadista. A reconciliação e o diálogo nacional estiveram no centro do cordial encontro. Sant'Egidio está presente no país com as suas comunidades e com o programa BRAVO, que alcançou resultados importantes no programa nacional de registo civil.

