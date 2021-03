news

Em Kiev, o gelo matou mais de 40 pessoas sem-abrigo. A oração e o apelo de Sant'Egidio

O Inverno em Kiev e em toda a Ucrânia tem sido particularmente rigoroso este ano. De acordo com os dados oficiais do município de Kiev, que são estimados por defeito, desde o início de 2020, mais de 40 pessoas sem abrigo morreram devido ao gelo.



A Comunidade de Sant'Egidio, denunciando esta tragédia, pede às instituições locais que se preparem a tempo para que os mais pobres possam encontrar uma protecção eficaz contra o frio do Inverno.



A Comunidade, que tem vindo a ajudar os sem-abrigo há mais de vinte anos, organizou, neste período, um serviço de socorro todas as noites nas ruas da cidade. Todas as semanas distribui 1000 refeições em diferentes lugares. Também tem estado activa na procura de soluções habitacionais para os sem-abrigo.



Em memória de muitas, demasiadas pessoas que morreram devido ao frio, mas também devido à indiferença, os amigos de Sant'Egidio reuniram-se em oração na praça em frente da Basílica da Ressurreição para recordar as centenas de pessoas que faleceram por negligência, a começar por Mila, encontrada congelada no centro de Kiev em 2006.