Comida, escola e saúde em África. No centro DREAM da Beira, combate-se contra o vírus e a má nutrição infantil

Após inspecções e verificações pelo Ministério da Saúde de Moçambique, em conformidade com todas as recomendações anti-Covid, inicialmente o centro DREAM da Matola, depois o da Beira reabriram ao público.



Na Beira, os espaços do centro DREAM polivalente encheram mais uma vez com as vozes e os passos das crianças a caminho do refeitório do centro nutricional e da creche.



De facto, mesmo durante os meses de "encerramento", os centros continuaram a funcionar com a distribuição de pacotes kits de comida às famílias. Mas agora é tudo mais bonito: as crianças entram para comer em grupos de cinquenta, o centro estendeu as horas de modo a não criar aglomerações e até o distanciamento se tornou um jogo, com sinais no chão a ordenar a fila. Há pelo menos 800 crianças que comem no refeitório todos os dias.



Desde 22 de Março, as escolas do país também reabriram e Moçambique, que foi considerado a nível africano um dos países com o maior número de casos de Covid-19 nos dois primeiros meses de 2021, está a tentar recuperar a normalidade, com a adopção de regras e recomendações para conter o contágio.



Em Moçambique, os centros DREAM da Comunidade geriram a emergência através da adopção de medidas sanitárias e da reorganização das actividades. Para além da remodelação do centro nutricional, DREAM, desde o Verão de 2020, disponibilizou os seus laboratórios e experiência para realizar o diagnóstico da Covid-19 em casos suspeitos. A Comunidade está também constantemente empenhada na divulgação de regras de higiene para conter o contágio.



O Programa DREAM - Alívio de Doenças através de Meios Excelentes e Avançados



Apoie o programa DREAM