Pandemia em África: pesar pela morte de dois responsáveis dos Centros de Dream na Tanzânia, um exemplo generoso do empenho de Sant'Egidio em cuidar dos doentes.

A Pandemia em África e na Tanzânia está a mostrar toda a sua força e grande perigo.

Foi com grande pesar que Sant'Egidio recebeu a dolorosa notícia da morte de Covid de dois responsáveis dos centos Dream na Tanzânia, a Dra. Margareth Mhema de Iringa e o Dr. James Urasa de Arusha.

Dois caros amigos, assim como profissionais sérios e generosos. Ambos tinham trabalhado com dedicação durante muitos anos desde o início do programa na Tanzânia: a Dra. Margareth Mhema, com a sua grande experiência pediátrica e a sua grande humanidade, representou uma referência no centro de cuidados infantis. O Dr. James Urasa foi o responsável pela farmácia do Centro de Arusha, uma tarefa que realizou com grande cuidado e afabilidade.

A morte deles representa uma grande perda para os pacientes e para aqueles que trabalharam com eles ao longo dos anos no programa DREAM, num país onde a pandemia está a assistir a uma propagação alarmante.



Sant'Egidio, ao comunicar esta notícia, reafirma o seu compromisso com a Tanzânia e a África inteira, de modo que todas as energias possíveis sejam utilizadas para a prevenção e tratamento da Covid e a campanha de vacinação seja em breve alargada ao continente africano.